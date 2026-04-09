«Стало стыдно перед лесом»: волгоградские грибники показали растущие под ногами свалки

— У них есть и огромные свалки, которые убрать мне одной будет не под силу, и новые, стихийно разрастающиеся. В прошлом году перед началом зимы мы с дочерью почистили несколько площадок. А в этот раз нас вновь ждало неприятное открытие — еще в субботу здесь было чисто, а в понедельник лежали пакеты с хламом. Единственное утешение в этом вопросе заключается в том, что убирать не только за собой, но и за другими людьми принято у многих грибников. В социальных сетях мы часто размещаем фото, на которых грибные корзины стоят рядом с собранным мусором. И в этом случае мы не хвалимся и не говорим о том, какие же мы молодцы, а пытаемся достучаться до окружающих.