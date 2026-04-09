В Уфе планируют отремонтировать 200-летнюю дорогу из булыжника. На тракте, который назван «Екатерининским» и располагается между деревнями Атаевка и Локотки в района аэропорта Уфа планируют сделать ямочный ремонт.
О том, что дорогу планируется привести в порядок, в соцсетях сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. Он заявил, что, несмотря на возраст, дорога остается востребованной и ею постоянно пользуются жители района.
«Совсем закрыть асфальтом тоже не можем, все-таки это культурное наследие нашей республики», — отметил Нурдавлятов.
Сейчас в районе прорабатывают планы, графики и объёмы предстоящих работ.
Отметим, что в Уфе на ул. Трактовой также сохранилась булыжная мостовая, построенная в 1824 году. Она тоже требует капремонта, о необходимости которого сообщалось в 2024 году, однако деньги на восстановление объекта культурного наследия в мэрии пока так и не нашли.