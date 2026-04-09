ВККС приняла отставку зампреда Верховного суда Юрия Иваненко

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России приняла отставку заместителя председателя Верховного суда — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Юрия Иваненко, сообщает «Интерфакс».
Иваненко решил уйти с должности по собственному желанию.
Юрий Иваненко родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение».
Сразу после окончания вуза, с 1992 года, начал работать судьей в Советском районном суде города Омска. В 1998 году стал заместителем председателя этого же суда. Уже в 1999 году перешел в Омский областной суд, где занял должность судьи и вошел в состав президиума. В 2009 году был назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда.
В апреле 2015 года Юрий Иваненко стал судьей Верховного суда России, а с октября 2020 года возглавил 3-й судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам ВС России. В 2024 году он был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда России — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.
