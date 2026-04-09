В «Роскосмосе» заявили о плане догнать лидеров в космических технологиях

Россия намерена войти в тройку лидеров мировых космических держав по «возвращаемости и технологичности» в ближайшие три-четыре года, заявил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по производству Григорий Максимов на Российском космическом форуме.
«В ближайшие три-четыре года мы заложили все необходимые меры, чтобы не только догнать, но и войти в лидирующую тройку мировых космических держав, с точки зрения возвращаемости и технологичности наших изделий», — сказал он.
«В ближайшем горизонте мы сможем поддержать бурный рост у частного и государственного бизнеса с точки зрения нашей инфраструктуры и готовности кратно увеличить количество пусков по приемлемой цене», — пояснил Максимов (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее глава РАН Геннадий Красников заявил, что приоритетными направлениями космических исследований России остаются поиск жизни во Вселенной, изучение Солнца, миссия на Венеру и лунная программа. Он отметил, что страна развивает проекты новых обсерваторий, включая «Спектр-УФ» и «Миллиметрон», которые в перспективе должны заменить телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».
