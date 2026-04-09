В Кузбассе состоялся Международный конгресс женщин-предпринимателей

Международный конгресс женщин-предпринимателей «Туризм и креативная экономика» проходил с 6 по 9 апреля в поселке Шерегеш в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Кузбасса.
Мероприятие объединило 150 женщин-предпринимателей из 14 регионов России. В онлайн-формате к программе присоединились представители Китая, ОАЭ и Омана. Главной темой обсуждения экспертов стало развитие туризма и креативной экономики как драйверов территориального роста, а также укрепление международной роли женского предпринимательства.
В центре деловой программы были глобальные тренды и локальные решения, новые форматы сотрудничества и поддержка предпринимательских инициатив. Кроме того, состоялись выступления федеральных и международных спикеров, экспертные дискуссии, презентации проектов и инициатив, практический нетворкинг и обмен лучшими бизнес-кейсами. Завершил программу мероприятия спуск на горных лыжах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.