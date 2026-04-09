Приморский район Петербурга отмечает 90-летие

По словам губернатора Александра Беглова, Приморский район сочетает высокий промышленный потенциал и развитие социальной инфраструктуры. Недавно в кварталах новой застройки выполнили пробивку проспекта Авиаконструкторов, построили Плесецкую улицу и соединили ее с Парашютной улицей. А в мае откроется движение по улице Лидии Зверевой.
Продолжается строительство магистрали М-32, которая соединит Приморское шоссе с новой трассой М-49 и обеспечит доступ к поселку Ольгино и новым кварталам ЖК «Юнтолово».
За последние годы в районе заработали свыше 50 школ и детских садов. Активно обновляются молодежные центры и библиотеки, благоустраиваются общественные пространства.