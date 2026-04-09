Россия открыта и гостеприимна, заявил Лавров

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия открыта и гостеприимна, готова к сотрудничеству со всеми странами и народами, разделяющими идеалы мира, добра и справедливости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«(Фестиваль молодежи, мероприятие — ред.) призвано вновь продемонстрировать открытость, гостеприимность России, нашу готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми государствами, со всеми народами, кто разделяет идеалы мира, добра и справедливости», — сказал Лавров, выступая на презентации Международного фестиваля молодежи.
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ