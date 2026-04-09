Юлия Гаревская займет место депутата ЗСНО Андрея Мелина

Главный врач городской больницы № 29 Юлия Гаревская займет свободное место депутата законодательного собрания седьмого созыва. Она сменит на этом посту Андрея Мелина. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Данное кадровое решение было одобрено президиумом генерального совета партии, в которой состоит Гаревская.
Напомним, что Андрей Мелин досрочно сложил полномочия депутата после избрания на должность главы Починковского муниципального округа. Следует отметить, что в ходе избирательной кампании он занимал второе место в партийном списке региональной группы № 17. Третьим и завершающим кандидатом в этой группе значился Михаил Хрулев, директор Великовражской основной общеобразовательной школы.
Стоит добавить, что Юлия Гаревская также принимала участие во внутрипартийном голосовании по выдвижению кандидатов в Государственную Думу. Ее кандидатура рассматривалась по 134-му избирательному округу, охватывающему Канавинский район. На выборах в 2021 году Юлия Гаревская шла первой в группе № 8.
