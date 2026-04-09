Жительница ЕАО четыре месяца платила шантажистке

Романтическое знакомство в соцсетях обернулось для 36-летней женщины кошмаром и потерей почти 20 тысяч рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Интернет-знакомство, которое начиналось как легкий флирт, закончилось для жительницы Ленинского района заявлением в полицию. 36-летняя женщина нашла собеседника в социальных сетях. Общение зашло так далеко, что в порыве доверия она отправила мужчине видео приватного характера.
Однако вскоре «принц» исчез, а с его аккаунта написала некая женщина. Незнакомка заявила, что видео теперь у неё, и если сельчанка не хочет стать «звездой» интернета, ей придется платить.
Шантаж сработал. Испуганная женщина в течение четырех месяцев послушно переводила деньги. Суммы были небольшими, но за это время «накапало» почти 20 тысяч рублей. Когда терпение и деньги закончились, потерпевшая пошла к правоохранителям.
— Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Полицейские напоминают: интернет помнит всё. Даже если вам кажется, что собеседник на другом конце провода любовь всей вашей жизни, не спешите делиться с ним интимными кадрами. В руках злоумышленников они превращаются в идеальный инструмент для шантажа.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru