«Качество помощи под вопросом»: в бородинской больнице хирурги работали на устаревшем оборудовании

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры модернизируют медоборудование в Бородинской городской больнице.
По информации регионального надзорного ведомства, хирурги медучреждения работали на старом оборудовании, которое не всегда выдерживало современные нагрузки. В результате пациенты ждали операций дольше положенного срока, а качество помощи оставалось под вопросом.
Во время проверки прокуратура обнаружила серьезные недочеты в оснащении. В частности, в операционных хирургического отделения техника устарела. Светильник ввели в строй в 2004 году, и он почти не обеспечивал нужную освещенность. В другой операционной стоял аппарат, не предназначенный для сложных операций на брюшной полости или груди.
Также из трёх стерилизаторов работал только один — остальные списали, и врачи обходились им всю смену, стараясь избежать рисков. Наркозно-дыхательных аппаратов с вентиляцией, подающей нужные газы, и испарителями тоже недоставало. Большинство из них пришли в негодность.
Прокурор подал иск, чтобы отделения довели до стандартов и помощь шла без задержек. Суд удовлетворил требования полностью. Сейчас больница уже закупает новое оборудование.
