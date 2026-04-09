Более 300 человек посетили день открытых дверей в иркутском агровузе

Участниками дня открытых дверей в Иркутском государственном аграрном университете (ГАУ) им. А. А. Ежевского стали свыше 300 человек. Мероприятие прошло 2 апреля в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области.
Будущие абитуриенты посетили различные площадки университета, представленные каждым из семи учебных подразделений. Они познакомились с более чем 30 современными направлениями обучения в вузе, среди которых ветеринария, агроинженерия, агрономия, лесное дело, электроэнергетика и другие. Ребятам подробно рассказали о системе целевого обучения — учебе на бесплатной или льготной основе с последующим гарантированным трудоустройством у крупнейших сельхозтоваропроизводителей региона.
Кроме того, на территории университета работали интерактивные площадки с мастер-классами по разным направлениям. Там родители и абитуриенты также смогли пообщаться с сотрудниками приемной комиссии и деканами факультетов.
«Аграрный университет — это место, где традиции встречаются с инновациями. Мы ждем всех, кто готов стать лидером в сельском хозяйстве. Сегодня АПК — это не только производство продукции и ее переработка, это новые технологии — дроны, спутниковые данные, искусственный интеллект, генетика, биотехнологии и многое другое», — отметил ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.