Что можно и нельзя делать в Великую субботу 11 апреля, которую называют Пасхальный сочельник

В Беларуси православные верующие отмечают Пасхальный сочельник 11 апреля 2026 года. В этот день принято освещать куличи в храмах перед Пасхой. Существует еще одно название — Тихая суббота.
Великая суббота, история.
В Великую субботу принято вспоминать историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа. После чего произошло его сошествие в мир мертвых и дальнейшее воскресение.
Великая суббота, традиции.
В указанный день в храмах проводится специальная служба. Она получила название Полунощница. При ее проведении из центра церкви забирают Плащаницу и уносят в алтарь. Священники данную службу начинают в темных одеждах, а алтарь закрыт темным полотном. Именно в Великую субботу в Иерусалиме в храме Воскресения сходит Благодатный огонь.
Также на протяжении всего дня в церквях освещают пасхальные корзины. Чаще всего в них куличи, яйца, соль, хлеб, мясные изделия (но содержимое может отличаться в зависимости от региона Беларуси).
Великая суббота, что нельзя делать.
Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Не следует устраивать шумные застолья и вечеринки. Кроме того, день не подходит для того, чтобы стричь волосы. Нельзя в Великую субботу ссориться, провоцировать конфликты. А еще не рекомендуется много смеяться. Считалось, что это приведет к слезам на протяжении всего года. День не походит для того, чтобы давать в долг деньги.
Великая суббота, что можно делать.
По традиции, в Великую субботу обязательно посещают службу в церкви. Именно в названный день готовят блюда на Пасху. А еще просят прощения у тех, с кем в ссоре.
Великая суббота, народные приметы.
Согласно приметам, на дождливое лето указывает большое количество березового сока. Если же у березы стали набухать почки, то ждали засушливого лета.
Кстати, четыре выходных дня ждут белорусов в апреле на Радуницу.
А еще Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».