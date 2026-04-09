Что можно и нельзя делать в Великую субботу 11 апреля, которую называют Пасхальный сочельник

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Не следует устраивать шумные застолья и вечеринки. Кроме того, день не подходит для того, чтобы стричь волосы. Нельзя в Великую субботу ссориться, провоцировать конфликты. А еще не рекомендуется много смеяться. Считалось, что это приведет к слезам на протяжении всего года. День не походит для того, чтобы давать в долг деньги.