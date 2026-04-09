Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытие ученых РФ поможет создать яркие люминесцентные материалы на базе европия

Ученые раскрыли физические механизмы, объясняющие то, почему яркость свечения ионов европия резко снижается в присутствии органических молекул, которые обычно используются для усиления свечения люминесцентных материалов на базе ионов редкоземельных металлов.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские ученые раскрыли физические механизмы, объясняющие то, почему яркость свечения ионов европия резко снижается в присутствии органических молекул, которые обычно используются для усиления свечения люминесцентных материалов на базе ионов редкоземельных металлов. Понимание этого поможет создать дешевые и яркие материалы для производства дисплеев и сенсоров, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

«До нашей работы комплексы европия с данными органическими молекулами считались практически бесполезными для создания светящихся материалов. В отличие от комплексов самария, в комплексах европия активируется дополнительный путь потери энергии. Это своего рода “черная дыра”, которая “засасывает” полученную ионом энергию и не дает ему излучать свет», — пояснил доцент НИУ ВШЭ Юрий Белоусов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, европий и другие редкоземельные металлы из группы лантанидов активно используются для создания различных люминесцентных материалов, используемых при производстве дисплеев компьютеров и носимых устройств, медицинских датчиков и ряда других сенсоров. Как правило, свечение ионов этих элементов усиливается, если добавить к ним молекулы органических соединений из класса ацилпиразолонов.

Данные вещества играют роль своеобразных «антенн», которые поглощают энергию разных типов электромагнитных волн и передают ее на ион редкоземельного металла. Это позволяет усилить свечение люминесцентных материалов на базе тербия, самария и некоторых других лантанидов, однако в случае с европием происходит обратное — интенсивность его люминесценции резко снижается, причины чего до настоящего времени не были известны.

Для получения этих сведений исследователи подготовили три набора соединений этих органических молекул и ионов самария, европия и гадолиния, вырастили из них кристаллы, определили их атомарную структуру и проследили за реакцией кристаллов на вспышки ультрафиолета при сверхнизких температурах окружающей среды. Эти опыты указали на наличие ранее неизвестного канала переноса энергии от «антенн» к иону европия.

Данный канал перехватывает энергию и бесследно рассеивает ее в виде тепла, в результате чего свечение европия ослабляется, а не усиливается, как это происходит с другими металлами. Как обнаружили ученые, работу этого канала можно подавить путем внесения небольших изменений в структуру органических «антенн». В перспективе, это позволит создать не только яркие красные материалы для дисплеев, но и высокочувствительные люминесцентные термометры и химические сенсоры на основе европия, подытожили ученые.

