В ГАИ рассказали подробности ДТП в Прикамье с машиной, въехавшей в магазин

Подробности ДТП в Добрянке, где машина влетела в продуктовый магазин рассказали сайту perm.aif.ru в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю.
Авария произошла в 06:40 9 апреля. Автомобиль «Ситроен» врезался в здание магазина на улице Красногвардейской, 26.
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — неправильно выбрал скорость и не смог вовремя затормозить, чтобы избежать наезда на препятствие.
В результате аварии пострадала пассажирка 1993 года рождения. Женщину с травмами доставили в больницу.
«На месте ДТП работают сотрудники полиции, уточняются все обстоятельства произошедшего. Личность водителя устанавливается», — рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство здравоохранения Пемского края, чтобы узнать о состоянии пострадавшей.