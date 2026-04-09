В ГАИ рассказали подробности ДТП в Прикамье с машиной, въехавшей в магазин

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением.

Подробности ДТП в Добрянке, где машина влетела в продуктовый магазин рассказали сайту perm.aif.ru в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю.

Авария произошла в 06:40 9 апреля. Автомобиль «Ситроен» врезался в здание магазина на улице Красногвардейской, 26.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением — неправильно выбрал скорость и не смог вовремя затормозить, чтобы избежать наезда на препятствие.

В результате аварии пострадала пассажирка 1993 года рождения. Женщину с травмами доставили в больницу.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции, уточняются все обстоятельства произошедшего. Личность водителя устанавливается», — рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство здравоохранения Пемского края, чтобы узнать о состоянии пострадавшей.