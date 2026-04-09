В Перми закрыли два кафе из-за нарушений санитарных норм

Заведения закрыли на 30 и 60 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Перми приостановили работу кафе «Самолет» и «Грин Бистро». Решение принято после проверок, в ходе которых выявили серьезные нарушения санитарных требований, представляющие угрозу для посетителей.

Так, в кафе «Грин Бистро» на улице Подводников, 33 специалисты обнаружили отсутствие производственного контроля и неправильную организацию рабочих помещений. Также там не хватало необходимого оборудования, нарушались условия хранения продуктов, а блюда готовились без технологических карт. Кроме того, принималась продукция без маркировки и не проводилась регулярная уборка.

Похожие нарушения выявили и в кафе «Самолет», расположенном в саду имени Миндовского на улице Снайперов, 12а. Проверяющие зафиксировали нарушения хранения продуктов, в том числе наличие испорченных фруктов. На складе продукты находились рядом с дезинфицирующими средствами. Также у сотрудников отсутствовали данные о вакцинации в медицинских книжках, а личные вещи хранились прямо в производственных помещениях.

Суд признал владельцев заведений виновными в административных правонарушениях и постановил временно закрыть кафе. Судебные приставы исполнили решение, опечатав Согласно постановлению, «Грин Бистро» не будет работать 30 суток, а кафе «Самолет» — 60 суток. В течение этого времени специалисты будут контролировать соблюдение ограничений.