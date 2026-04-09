Красноярским водителям рекомендуют временно объезжать участок Мичуринского моста из-за провала асфальта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «КрасКом» приступает к аварийным работам на месте провала дорожного полотна на ул. Семафорная в районе Мичуринского моста.
Для безопасности дорожного движения в первую очередь огородят бетонными блоками размытый водой участок дороги. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим особенно в ночное время на этом участке ул. Семафорной, а лучше вовсе исключить этот участок временно из своего маршрута.
К ремонту канализационного коллектора будет привлечена специализированная организация, имеющая опыт строительства инженерных объектов городской системы водоотведения.
Восстановительные работы планируется проводить без отключения водоснабжения.