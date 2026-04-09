В городах восточных округов края за восемь лет обустроили 52 общественных пространства

В городе Бородино появились новые детские площадки и скверы, площадь у ДК «Угольщик», аллея. В Канске благоустроили несколько аллей и скверов, экопарк «Сосновый бор», набережную. Для жителей Зеленогорска обустроили бульвар, набережную, скверы, детские площадки, территорию возле здания ЗАГСа. Благодаря выбору жителей Иланского в городе обновили центральную площадь, железнодорожный и городской парки, а также территорию с игровыми и спортивными локациями в микрорайоне за озером Пульсометр. В Кодинске в несколько этапов привели в порядок аллею, спортивный сквер, городской бульвар, детскую площадку, несколько скверов для отдыха. В Заозёрном — городской парк и центральную улицу.