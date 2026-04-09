В городах восточных округов края за восемь лет обустроили 52 общественных пространства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городах восточных округов края по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за восемь лет обустроили 52 общественных пространства.
Территории для обновления жители городов Бородино, Зеленогорск, Канск, Иланский, Кодинск, Заозёрный выбрали на ежегодном всероссийском голосовании, в котором участвуют муниципальные образования с населением свыше 10 тысяч человек.
В городе Бородино появились новые детские площадки и скверы, площадь у ДК «Угольщик», аллея. В Канске благоустроили несколько аллей и скверов, экопарк «Сосновый бор», набережную. Для жителей Зеленогорска обустроили бульвар, набережную, скверы, детские площадки, территорию возле здания ЗАГСа. Благодаря выбору жителей Иланского в городе обновили центральную площадь, железнодорожный и городской парки, а также территорию с игровыми и спортивными локациями в микрорайоне за озером Пульсометр. В Кодинске в несколько этапов привели в порядок аллею, спортивный сквер, городской бульвар, детскую площадку, несколько скверов для отдыха. В Заозёрном — городской парк и центральную улицу.
Всего с 2018 года в крае появилось больше 270 благоустроенных пространств, выбранных жителями. В этом году работы проведут ещё в 33 территориях.
Очередное голосование за выбор мест для благоустройства в следующем году состоится с 21 апреля по 12 июня.
Напомним, что помимо нацпроекта в крае действуют региональные программы, благодаря которым новые общественные пространства появляются в небольших населённых пунктах. С 2020 года в восточных территориях края преобразились улицы с прилегающими спортивными и детскими площадками в посёлках Саянский, Абан, Нижний Ингаш, Нижняя Пойма и Канифольный, сёлах Дзержинское, Бражное, Богучаны и Осиновый Мыс. Благодаря краевому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды крупные общественные пространства для отдыха появились в Кодинске, Ачинске, Бородине, Зеленогорске, поселках Абан, Таёжный, Нижний Ингаш и Нижняя Пойма, сёлах Дзержинское и Денисово, Ирбейское и Тасеево.