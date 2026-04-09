В Красноярском крае спасатели 7 раз выезжали на ликвидацию нефтеразливов с начала года

8 апреля на трассе Р-255 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого из бака грузового автомобиля вытекли нефтепродукты. Сообщение об инциденте на дороге поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу, пояснили в краевом учреждении «Спасатель». На место происшествия прибыли спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Для ликвидации последствий они использовали специальный биоразлагаемый сорбент, которым обработали около 20 квадратных метров обочины дороги. Это позволило эффективно собрать топливо и минимизировать вред для экологии, отметили в КГКУ «Спасатель». Всего с начала года подразделения спасателей выезжали на ликвидацию нефтеразливов семь раз.