Пожилого лесосибирца арестовали за пьяную езду и оставление места ДТП (видео)

В Лесосибирске Красноярского края 69-летнего водителя привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП и нетрезвую езду.
Установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле «Хонда» по улице Октябрьская поселка Стрелка, при повороте налево выехал на встречку, столкнулся с машиной «Лифан» и уехал с места происшествия.
«По “горячим” следам виновник аварии был установлен. Выяснилось, что его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а сам он не имеет права управления транспортом. Кроме того, мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. При проведении освидетельствования алкотестер показал 0,39 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ГАИ.
За оставление места ДТП и езду в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) суд назначил нарушителю общее наказание в виде ареста сроком 10 суток. Кроме того, в отношении него составили протоколы за управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствие полиса ОСАГО и выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.
