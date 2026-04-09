Нижегородские трамваи № 417 вернутся на свой маршрут в июне

Возвращение трамваев № 417 на маршрут в Нижнем Новгороде запланировано на июнь 2026 года. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, что трамвай приостановил пассажироперевозки из-за ремонта путей на участке от станции метро «Пролетарская» до Московского вокзала. Специалисты уже завершили устройство рельсо-шпальной решетки. Сейчас они монтируют контактную сеть.
На время прекращения работы трамваев для удобства пассажиров был запущен компенсационный автобус № 39. 13 апреля заканчивается срок подачи заявок от перевозчиков на его обслуживание. Конкурс необходим для заключения нового договора: у действующей организации ООО «Футбол» заканчивается контракт.
