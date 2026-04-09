Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские трамваи № 417 вернутся на свой маршрут в июне

Ранее он перестал курсировать из-за ремонта путей.

Источник: Живем в Нижнем

Возвращение трамваев № 417 на маршрут в Нижнем Новгороде запланировано на июнь 2026 года. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, что трамвай приостановил пассажироперевозки из-за ремонта путей на участке от станции метро «Пролетарская» до Московского вокзала. Специалисты уже завершили устройство рельсо-шпальной решетки. Сейчас они монтируют контактную сеть.

На время прекращения работы трамваев для удобства пассажиров был запущен компенсационный автобус № 39. 13 апреля заканчивается срок подачи заявок от перевозчиков на его обслуживание. Конкурс необходим для заключения нового договора: у действующей организации ООО «Футбол» заканчивается контракт.

Ранее мы писали, что 145 трамваев «МиНиН» доставили в Нижегородскую область.