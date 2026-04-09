Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты Алтайского политехнического техникума провели урок для школьников

Ученики познакомились с амбассадорским движением и мастерскими вуза.

Источник: Национальные проекты России

Тематический классный час для школьников Красногорского района организовали студенты Алтайского политехнического техникума. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Студенты рассказали ребятам о ключевых преимуществах образовательных программ нового формата, которые ориентированы на практико-ориентированное обучение и быстрое трудоустройство. Также они поделились собственным опытом участия в амбассадорском движении, отметив, что это позволяет развивать лидерские качества, активно участвовать в жизни учебного заведения и вдохновлять сверстников на осознанный выбор карьеры.

Особый интерес у школьников вызвал рассказ о материально-технической базе техникума. Дети смогли виртуально познакомиться с мастерскими, оснащенными высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, для учеников был организован мастер-класс в режиме реального времени, позволивший им погрузиться в будущую профессию.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.