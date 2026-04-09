В Зернограде неизвестные вновь раз осквернили мемориал Вечного огня

В Зернограде неизвестные хулиганы снова осквернили мемориал Вечного огня. После этого все очистили и привели в порядок, сообщают в MAX-канале администрации Зерноградского городского поселения.
— 8 апреля 2026 года администрацией совместно с коллективом аварийно-спасательного формирования Зерноградского района была произведена очистка звезды, обрамляющей Вечный огонь на мемориале «Наступление» на площади Победы. Звезда была осквернена несколькими днями ранее, — говорится в публикации.
Напомним, о таком же инциденте сообщали в апреле 2025 года.
