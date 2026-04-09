Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский бизнесмен заплатил 166 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

Источник: Янтарный край

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2019—2022 годах обвиняемый, руководя несколькими компаниями, внёс в налоговые декларации ложные сведения о стоимости товаров и суммах налога на добавленную стоимость по сделкам с фиктивными контрагентами. В результате бюджет недополучил более 166 млн рублей.

Ущерб полностью возмещён. Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.