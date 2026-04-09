Как правильно выйти из поста: полезные советы

Период поста — важный этап, который требует внимательного подхода, возвращаться к привычному рациону следует постепенно, рассказала руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.
Она отметила, что люди, соблюдающие пост, на время отказываются от некоторых продуктов, их рацион в этот период состоит преимущественно из растительной пищи. В зависимости от строгости поста, предполагаются некоторые послабления, например, можно добавить в меню яйца, рыбу
«Переход с растительной модели питания на мясоедение нужно осуществлять плавно, без резких скачков. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, а именно проблем с ЖКТ, важно следовать простым правилам», — подчеркнула Елиашевич.
Так, по словам врача, после завершения поста нельзя сразу «набрасываться» на все блюда и есть «до отвала»: объем разового приема пищи не должен превышать 300−350 граммов.
Возвращать в меню пищу животного происхождения — мясо, птицу, молочные продукты, рыбу, яйца — также нужно постепенно, в течение нескольких дней.
По словам врача, если пост был строгим, лучше всего начинать возвращение к привычному рациону с небольших порций молочных продуктов и яиц.
Через пару дней можно добавить в меню рыбу, и лишь в последнюю очередь — включать мясо.
Неправильно и вредно начинать выход из поста с переработанных продуктов — колбасных изделий, сосисок. Такая пища агрессивна для желудочно-кишечного тракта и может нарушить его работу, предупредила руководитель лаборатории.
«В ней содержится избыток соли и экстрактивных веществ, негативно действующих на метаболизм», — подчеркнула Елиашевич.
Также врач советует добавлять в любой прием пищи овощи, фрукты и цельнозерновые, следить за тем, чтобы рацион содержал необходимое количество белков, жиров, углеводов. Это необходимо, чтобы обеспечить организм всеми питательными веществами.
Пост предполагает добровольное воздержание от некоторых видов пищи (обычно животного происхождения). Кроме того, в период поста полагается воздерживаться от увеселительных мероприятий, развлечений, а также дурных мыслей и поступков.
Самым строгим и продолжительным периодом воздержания в православии является Великий Пост, который предшествует Пасхе. Он длится 49 дней. Страстная неделя — заключительный этап Великого Поста. В течение этого периода верующие держат самый строгий пост — послабления минимальные.