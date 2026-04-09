Солнце дышит в спину. Чем обернётся для Земли очередная корональная дыра

В пятницу, 10 апреля, магнитосфера Земли окажется под ударом. Причина — корональная дыра на Солнце, область с разомкнутым магнитным полем, откуда горячая плазма утекает в космос со скоростью в сотни километров в секунду. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в пятницу Землю заденет высокоскоростной солнечный ветер.
Официальные формулировки учёных звучат обнадёживающе: «слабое воздействие», «без помех для спутников и энергосетей». Но за этими фразами — недосказанность. Солнечная активность непредсказуема, а современная цивилизация никогда не была так уязвима. Даже небольшой геомагнитный шторм может стать тест-драйвом для нашей техносферы, выявив скрытые трещины в броне, которую мы считали неприступной. Что на самом деле означает «корональная дыра» и почему её появление заставляет экспертов нервничать, в материале "АиФ-Волгоград.
Что скрывается за красивым названием «корональная дыра»?
Солнце — не мирный жёлтый диск над головой. Это термоядерный вулкан, сдерживаемый невидимыми магнитными оковами. Верхний слой его атмосферы, корона, состоит из плазмы — ионизированного газа температурой в миллионы градусов. Магнитные линии, как арканы, удерживают эту плазму в петлях. Но иногда эти петли рвутся. Тогда в короне возникает область с пониженной плотностью и температурой — её и называют корональной дырой.
«Это как открытые окна, через которые потоки солнечной плазмы беспрепятственно попадают в космическое пространство и могут достичь Земли. Весь 2025 год был годом корональных дыр. Они имели самые причудливые формы, исчезали, появлялись вновь. Не перестает удивлять и нынешний год — с самого его начала такие дыры появляются по всему Солнцу, меняя свои очертания», — пояснила "АиФ-Волгоград лектор Волгоградского планетария Ольга Колесникова.
Научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев поясняет: увидеть корональную дыру можно только в рентгеновском диапазоне, с орбиты. Невооружённым глазом — никак.
Это своего рода пробоина в магнитной броне звезды. Размеры таких пробоин чудовищны: в десятки раз больше диаметра Земли. Через них наружу вырываются потоки заряженных частиц, разогнанные до 800−1000 км/с. Когда этот поток достигает Земли — а ему достаточно всего пары суток, — начинается взаимодействие с нашей магнитосферой. И вот здесь начинаются риски.
10 апреля: слабый удар, но последствия могут быть непредсказуемыми.
«Корональные дыры — явление, противоположное солнечной активности. Они обычно возникают на спокойном Солнце. Сейчас после активного начала года звезда заметно успокоилась», — говорит руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
По его словам, именно на спокойном Солнце дыры живут дольше и порождают более стабильные, хотя и не сверхмощные, потоки. Это как хроническая болезнь вместо острого приступа — изматывает и постепенно разрушает.
В лаборатории предупреждают: по-видимому, 9 апреля — последний спокойный день перед двух—трёхдневным периодом возмущений. Он может продлиться с пятницы по субботу или даже по воскресенье.
«Воздействие корональной дыры может начаться 10 апреля. Но воздействие от нее будет слабым и непродолжительным», — уточняют специалисты, оценивая интенсивность высокоскоростного солнечного ветра «ниже уровней, вызывающих помехи». Но за этой фразой стоит статистика, а не гарантия.
«Заряженные частички летят от Солнца с огромной скоростью — мы называем это явление солнечным ветром. Когда потоки плазмы от корональной дыры достигают Земли, они неоднократно воздействуют на ее магнитное поле, вызывая его возмущение — то, что называется магнитными бурями. На них реагирует наша высокочувствительная техника — может произойти сбой в работе компьютеров нарушается радиосвязь, учащаются аварии», — говорит Ольга Колесникова.
Изменения чувствуют все живые организмы — может произойти сбой суточных ритмов у насекомых, птицы сбиваются с курса во время перелётов, когда возвращаются весной с юга. Многие люди жалуются на ухудшение самочувствия.
«Ученые проводили специальные тесты: давали выполнять определённые задания лётчикам, спортсменам на проверку их внимания. И оказалось, что даже такие тренированные люди делают больше ошибок в дни, когда магнитное поле земли неспокойно. Так что воздействие магнитные бури оказывают буквально на все, что есть на Земле», — подчеркивает эксперт.
Солнце на излёте: максимум позади, но осадок остался.
Фоновая активность Солнца сейчас опустилась ниже уровня С — это соответствует показателям 2022 года. Звезда только что пережила пик своего 11-летнего цикла (2024−2025 годы) и теперь входит в фазу спада.
«Максимум 25-го цикла солнечной активности уже преодолён, он пришёлся на октябрь 2024 года. Но солнце в этот цикл ведёт себя очень бурно — мощные вспышки были и в 2025 году, и в начале нынешнего, 2026 года. В целом Солнце начинает успокаиваться, близится к своему минимуму, который будет к 2030 году. Но это не означает, что оно не будет нас тревожить вспышками, следствиями которых являются магнитные бури — они по-прежнему могут происходить на волне спада. Ещё все может быть, в том числе и корональные дыры», — прогнозирует Ольга Колесникова.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтверждают: остаточная энергия в недрах сохранится ещё пару лет. И отдельные мощные вспышки могут наложиться на потоки от корональных дыр, создав гибридную бурю, которую сложно предсказать.
Прогноз на будущее: во второй половине 2028 — начале 2029 года, когда начнется глубокий солнечный минимум, который продлится три—четыре года, пятен будет почти ноль, излучение слабое, а геомагнитные бури станут редкостью. Но путь к минимуму — не плавное затухание, а серия «всплесков» и «затиший». И каждое из них чревато появлением новых корональных дыр.
Юрий Нефедьев успокаивает: пока светило на пике активности, ничего катастрофического землянам не грозит.
Но что значит «не грозит» для эпохи, когда на орбите тысячи спутников Starlink, а энергосистемы работают на пределе? В 2022 году геомагнитная буря средней силы вывела из строя 38 спутников SpaceX. Это не было катастрофой, но стало тревожным звонком. И та буря была не самой сильной.
Какие энергосистемы под угрозой?
Эксперты выделяют три главных риска при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли. Даже слабый поток способен их активировать при определённых условиях.
1. Спутниковая навигация и связь.
Заряженные частицы разогревают верхние слои атмосферы — ионосферу. Она «вспухает», увеличивая сопротивление для спутников на низких орбитах. Аппараты начинают тормозить, отклонять 1e15 ся от курса, а система GPS — ошибаться в координатах на десятки метров. Для обычного водителя это не страшно. Для автономного судна в узком проливе или самолёта при заходе на посадку в тумане — смертельно.
2. Радиосвязь в полярных регионах.
Высокочастотные сигналы (HF), используемые авиацией, морским флотом и службами МЧС в Арктике, отражаются от ионосферы. При возмущении она становится «шершавой» — связь прерывается или полностью исчезает. В 2015 году солнечная буря средней силы оставила без связи несколько самолётов на трассах над Северным Ледовитым океаном. Пилотам пришлось полагаться на спутниковую связь — которая, в свою очередь, тоже может давать сбои.
3. Энергосети и трансформаторы.
Геомагнитные бури индуцируют блуждающие токи в длинных линиях электропередач. Эти токи проникают в трансформаторы, насыщают их магнитопроводы и вызывают перегрев. При слабой буре риск невелик, но если она совпадёт с пиковой нагрузкой (например, холодным вечером в крупном городе), автоматика может сработать на отключение. Классический пример — Квебек, 1989 год: буря средней силы оставила без света 6 миллионов человек на 9 часов. И та буря не была экстремальной.
В России активно модернизируются сети, но многие трансформаторы остались еще с советских времён. Они не рассчитаны даже на слабые индуцированные токи. Корональная дыра — как лёгкое землетрясение: может, и пройдёт стороной, но если здание и так шаткое — рухнет.
Взгляд из истории: Каррингтон и невыученные уроки.
Самый мощный геомагнитный шторм в истории — событие Каррингтона 1859 года. Тогда корональный выброс массы (не просто дыра, а гигантский плазменный пузырь) накрыл Землю за 17 часов. В телеграфных сетях искрили провода, вспыхивали пожары, полярные сияния были видны на Кубе. Если бы это случилось сегодня — экономический ущерб исчислялся бы триллионами, а восстановление заняло бы годы.
Нынешняя корональная дыра не породит ничего подобного. Но она напоминает: Солнце не дремлет. А мы слишком быстро привыкли к тому, что небо над головой безопасно.
«В прошлый раз подобная дыра образовалась 29 марта 2023 года — и ничего значимого не случилось. Но это не значит, что ничего не случится в следующий раз», — подчёркивает заведующий астрономической обсерваторией в Ростове-на-Дон Николай Дёмин.
Более того, в декабре 2023 года NASA зафиксировала корональную дыру, превышающую диаметр Земли в десятки раз. Тогда обошлось. Но где гарантия, что в следующий раз поток будет направлен точно в «яблочко»?
Вердикт эксперта: не паника, но бдительность.
Что делать в пятницу, 10 апреля? Ответ парадоксален: ничего особенного. Не надо отключать телевизоры и прятаться в подвал. Но стоит помнить, что наша техносфера — это стеклянный дом. И даже небольшой камень, брошенный Солнцем, может оставить трещину.
Учёные из ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, а также профессор Нефедьев и обсерватория в Ростове сходятся в одном: корональные дыры — штатное явление на пути к солнечному минимуму. Они не опасны для здоровья человека. Но для систем, на которых держится мир — GPS, связь, электричество — они представляют собой проверку на прочность. И чем чаще мы проходим эти проверки, тем больше шансов, что однажды мы завалимся.
Так что 10 апреля просто будьте внимательны. Если вдруг пропадёт сигнал навигатора или зависнет интернет — не спешите обвинять провайдера. Возможно, Солнце просто напомнило, кто здесь главный.