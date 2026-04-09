Дачные автобусы запустят в Нижегородской области с 15 апреля

Сезонные автобусы запустят в Нижегородской области 15 апреля. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Речь идет об автобусах № 234 «Н. Новгород, автовокзал ТПУ Канавинский — Сады — Зиняки» и № 234А «Автостанция Городец — село Зиняки». В ЦРТС ожидают, что маршруты будут пользоваться спросом у тех, кто ездит в СНТ у Зиняков утром и вечером.
«Дачные» автобусы будут курсировать по средам, пятницам и воскресеньям до 18 октября включительно. С расписанием можно ознакомиться на портале АСИП.
Ранее мы писали, что номера 17 автобусных маршрутов изменили в Кстовском районе.