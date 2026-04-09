Чем обернётся для Земли очередная корональная дыра

«Максимум 25-го цикла солнечной активности уже преодолён, он пришёлся на октябрь 2024 года. Но солнце в этот цикл ведёт себя очень бурно — мощные вспышки были и в 2025 году, и в начале нынешнего, 2026 года. В целом Солнце начинает успокаиваться, близится к своему минимуму, который будет к 2030 году. Но это не означает, что оно не будет нас тревожить вспышками, следствиями которых являются магнитные бури — они по-прежнему могут происходить на волне спада. Ещё все может быть, в том числе и корональные дыры», — прогнозирует Ольга Колесникова.