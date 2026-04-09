ФСБ рассекретила документы о массовых казнях накануне штурма Кёнигсберга

«Приближение фронта, голод, смерть советских людей в плену с каждым днем угрожали внутренним взрывом в нашем тылу, — сообщил на допросе Машон. — В первых числах февраля сего года руководитель местной партийной организации Рудат Август вызвал к себе меня и блоклайтеров Нет Пауля, Реберг Эриха, Базнера Франца, где, охарактеризовав обстановку в Кёнигсберге, пояснил нам, что в связи с частыми бомбардировками в городе взрываются многочисленные склады с оружием, в силу чего совершенно исправное оружие может попасть в руки советских и итальянских военнопленных и быть использовано против нас. К тому же большинство из них, оказавшись в расположении Красной армии, могут многое рассказать советскому командованию о нашей деятельности, а также влиться в ее ряды и бороться против нас».