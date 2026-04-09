Новый генплан составили для 33 населенных пунктов Борского округа

Одновременно с генпланом были составлены правила землепользования и застройки.

Источник: Комсомольская правда

Новый генплан и правила землепользования и застройки составлены для 33 населенных пунктов Борского округа. Среди них сам город Бор и целый ряд окрестных деревень — Белоусово, Борисовка, Боталово, Варначево, Владимирово, Власово, Горелово, Грязново, Елевая, Заборье, Золотово, Зыково, Ивонькино, Квасово, Клюкино, Колобово, Костино, Медведково, Мыс, Овечкино, Оманово, Пичугино, Софроново, Сошники, Тайново, Тарасово, Телятьево, Трубниково, Хрущево, Чистяки, Шерстнево и поселок Полевой. Данные проекты были разработаны Институтом развития агломерации Нижегородской области.

— Генплан и ПЗЗ — это фундамент, на котором строится вся градостроительная политика, — подчеркнула министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.

По словам министра, эти документы полностью определяют направление развития населенных пунктов. Причем этот процесс совершенно прозрачный для всех — и для владельев частных домов, и для крупных инвесторов.

Данный генплан рассчитан на 20 лет. Согласно документу, на этих территориях планируется строительство четырех новых детсадов, четырех школ, тематического парка и спортивно-культурного корпуса образовательного учреждения.