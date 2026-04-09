В Хабаровске задержали сотрудницу клиники, оформившую кредиты на пациентку

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Сотрудницу стоматологической клиники, втайне оформившую на свою пациентку кредиты на 647 тысяч рублей, задержали в Хабаровске, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Предварительно установлено, что злоумышленница, имея доступ к данным пациентки, оформила на неё три кредита на 647 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили, что займы оформлялись в качестве кредита на предоставление стоматологических услуг.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о возможной причастности фигурантки к аналогичным противоправным эпизодам.