В Хабаровске задержали сотрудницу клиники, оформившую кредиты на пациентку

Сотрудница клиники оформила кредиты на 647 тыс рублей на пациентку в Хабаровске.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Сотрудницу стоматологической клиники, втайне оформившую на свою пациентку кредиты на 647 тысяч рублей, задержали в Хабаровске, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Предварительно установлено, что злоумышленница, имея доступ к данным пациентки, оформила на неё три кредита на 647 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили, что займы оформлялись в качестве кредита на предоставление стоматологических услуг.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о возможной причастности фигурантки к аналогичным противоправным эпизодам.