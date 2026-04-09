Губернатор: поликлиники и больницы хранят на счетах миллионы, но просят деньги

«Объём финансирования выделяется достаточно большой. Но эффективность использования этих средств должна быть. Я за это буду спрашивать с министра и с каждого главврача. Потому что приезжаешь в больницу, в поликлинику, начинаешь разговаривать с главным врачом, и он просит дополнительно средств. Смотрим, а у них на счетах лежит по 20−30 млн рублей. И это было, по-моему, декабре. Вопрос… Система должна быть выстроена так, чтобы было эффективное использование средств как федеральных, так и региональных. Не надо кубышку копить для чего-то. Нужно это всё сегодня эффективно использовать для развития каждого вашего учреждения. И если уж какая-то там ситуация произошла, поверьте, то здесь я быстро отреагирую резервным фондом, ещё какими-то средствами. Мы решим этот вопрос», — сказал Беспрозванных. По его словам, «копить не надо, нужно всё это вкладывать в развитие системы здравоохранения».