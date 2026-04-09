Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важным предупреждением

Согласно распространенному сообщению, начиная с сегодняшнего дня, в течение 10 дней в зоне вылета терминала Т2, вблизи зоны паспортного контроля будут проводиться работы на потолке.
«Работы будут выполняться с 9:00 до 19:00. Доступ и проход для пассажиров будут обеспечены. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в аэропорту.
Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать очередей в часы пик.
Ранее в международном аэропорту Алматы предупредили пассажиров об опасности принимать просьбы передать посылки, пакеты или конверты от незнакомых людей.