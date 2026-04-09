Биробиджанка вынесла из супермаркета целый арсенал шампуней и дезодорантов

Ранее судимая женщина спрятала в рюкзак почти десяток бутылок и флаконов. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Необычный «шопинг» закончился для 39-летней жительницы Биробиджана не только неприятностями, но и уголовным делом. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила пополнить свои запасы бытовой химии за счет магазина.
По данным камер видеонаблюдения, сельчанка выбрала весьма внушительный арсенал: один гель для душа, шесть бутылок шампуня и целых семь дезодорантов. Все это добро она ловко рассовала по рюкзаку, минуя кассу. Общий ущерб, нанесенный супермаркету, оценили более чем в 4 тысячи рублей.
Задержать похитительницу долго не пришлось. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность любительницы «бесплатных» покупок. Оказалось, что 39-летняя биробиджанка уже имеет судимости.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Теперь женщине грозит не только возмещение ущерба, но и новое наказание за очередное преступление.
