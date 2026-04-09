На двух крупных перекрёстках Калининграда перенастроят светофоры, которые раздражают водителей

Изменения произойдут у Королевских ворот и на Коммунистической.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде откорректируют работу светофоров на двух важных перекрёстках. Об этом «Клопс» рассказали в администрации города.

Изменения в настройках регулятора на пересечении улиц Юрия Гагарина — Фрунзе — Литовский Вал позволят организовать бесконфликтное движение при левом повороте и развороте.

На другом конце города новый светофор на перекрёстке улиц Коммунистической и Автомобильной вызвал недовольство автомобилистов. Как только его подключили — все встали в пробке. В администрации пояснили, что сейчас идёт настройка оборудования, и режим работы регулятора ещё не окончательный.

По наблюдениям дорожных служб, заторы возникают и из-за поведения водителей. Едущие по Павлика Морозова продолжают ориентироваться на знаки приоритета и пропускают встречный поток, хотя перекрёсток уже регулируется.

Власти уточнили, что работы по настройке светофоров в соответствии с требованиями ГОСТ продолжатся.

Калининградцы рассказали о дорожных ловушках в городе.