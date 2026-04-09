Футболист воронежского «Факела» стал лучшим в 27 туре первой лиги

Лучшим игроком 27-го тура первой лиги по футболу сразу по двум показателям стал нападающий воронежского «Факела» Максим Турищев. В поединке с тульским «Арсеналом» (2:1) 24-летний уроженец Москвы нанес три удара в створ и совершил девять удачных касаний мяча в чужой штрафной.