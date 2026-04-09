Футболист воронежского «Факела» стал лучшим в 27 туре первой лиги

Лучшим игроком 27-го тура первой лиги по футболу сразу по двум показателям стал нападающий воронежского «Факела» Максим Турищев. В поединке с тульским «Арсеналом» (2:1) 24-летний уроженец Москвы нанес три удара в створ и совершил девять удачных касаний мяча в чужой штрафной.
Тем временем, в число лучших игроков тура вошли:
Евгений Бабурин из ульяновской «Волги» — три отбитых удара;
Хетаг Кочиев из «Челябинска» — 17 удачных единоборств;
Даниил Уткин из московского «Торпедо» — семь передач под удар;
Роман Акбашев из свердловского «Урала» — шесть созданных голевых моментов;
Данила Янов из «СКА-Хабаровск» — восемь удачных обводок соперника;
Никита Печенкин из саратовского «Сокола» — 19 перехватов мяча.
Напомним, что в 28-м туре «Факел» дома сыграет с «Родиной» из Москвы. Встреча состоится 13 апреля, начало в 19:45.