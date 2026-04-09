Красноярское мороженое прошло проверку и признано безопасным

На проверку поступили 11 образцов пломбира и эскимо с различными вкусами и добавками, а также сухая смесь для мягкого мороженого. Как уточнили в лаборатории, проведено более 60 исследований. Специалисты изучили микробиологические, токсикологические и радиологические показатели, а также оценили органолептические свойства, уровень кислотности, содержание сахара, жира и сухих веществ. Все образцы соответствовали установленным нормативам.