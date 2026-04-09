Школьницы Солнечного развернули производство маскировочных сетей для фронта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 160 Советского района с начала этого года на регулярной основе организована работа по оказанию помощи фронту.
Для работы в школе закупили все необходимые материалы. Одним из ключевых направлений стало изготовление маскировочных нашлемников — специальных чехлов, надеваемых поверх боевого шлема. Они помогают бойцам сливаться с окружающей местностью и устранять солнечные блики. Нашлемники изготавливаются из спанбонда или камуфляжной ткани.
В команде мастериц — исключительно ученицы 6−7-х классов. Девочки с большим старанием плетут маскировочные сети, создавая узоры, имитирующие природную растительность. В работе используются техники «змейка» и «галстучки», позволяющие добиться максимально естественного эффекта.
Уже на этой неделе школьницы вместе со своей наставницей передадут готовые изделия волонтерам организации «Zov Солнечный».
В ближайших планах — расширение ассортимента помощи. Девочки намерены заняться пошивом нательного белья, а также изготовлением так называемых «браслетов выживания». Эти изделия из прочного нейлонового шнура при необходимости можно расплести и получить веревку длиной от 3 до 10 метров, пригодную для различных задач — от крепления снаряжения до оказания первой помощи, рассказали в Главном управлении образования Красноярска.