Пермские ученые нашли способ повысить нефтеотдачу с помощью рентгена

Сегодня самые доступные запасы углеводородного сырья у поверхности земли почти исчерпаны. Основная часть их сосредоточена в сложных породах, в частности известняках и доломитах. Они образовались миллионы лет назад из остатков древних морских организмов и хранят около половины всех углеводородных запасов мира. Нефть в этих породах распределена в микроскопических порах и трещинах. Из таких залежей ее добывают с помощью воды, которую закачивают в подземные пласты, создавая давление и вытесняя черное золото наружу. Но достаточно часто вода уходит по трещинам в породах, а дорогостоящие методы повышения нефтеотдачи не срабатывают. Чтобы решить эту проблему, ученые предложили решение, позволяющее наблюдать, как вода ведет себя в конкретной породе и взаимодействует с нефтью.