Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У калининградца конфисковали БМВ за повторное вождение в состоянии опьянения

Мужчина после рюмки и запрещенных веществ поехал из Калининграда в Зеленоградск.

У 56-летнего жителя Калининграда конфискован автомобиль БМВ за повторное вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в феврале 2024 года горожанин, ранее подвергнутый административному наказанию за нетрезвое вождение, снова сел за руль после рюмки. Он помчался из Калининграда в Зеленоградск, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В его крови обнаружили не только алкоголь, но и психотропные вещества.

Машина нарушителя ушла в собственность государства.