У калининградца конфисковали БМВ за повторное вождение в состоянии опьянения

У 56-летнего жителя Калининграда конфискован автомобиль БМВ за повторное вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Известно, что в феврале 2024 года горожанин, ранее подвергнутый административному наказанию за нетрезвое вождение, снова сел за руль после рюмки. Он помчался из Калининграда в Зеленоградск, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.
В его крови обнаружили не только алкоголь, но и психотропные вещества.
Машина нарушителя ушла в собственность государства.