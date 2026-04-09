В Ростовской области привели в порядок уже более 300 памятников и мемориалов

3,5 тысячи жителей Ростовской области присоединились к акции «Дон помнит». В порядок привели более 300 памятников и мемориалов, рассказал в соцсетях губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, за неделю приняли почти 9 тысяч заявок от желающих поучаствовать в акции. К масштбаной уборке присоединились волонтеры, студенты, школьники, общественники и неравнодушные жители региона.
В районах обновили мемориалы с именами участников Великой Отечественной войны, захоронения героев войны и другие подобные объекты.
Например, жители Чертковского и Октябрьского районов посетили и облагородили более 50 памятных мест, а в Пролетарском районе волонтеры движения «Доброе сердце» убрали территорию захоронений участников Великой Отечественной войны.
В Ростове-на-Дону привели в порядок больше 30 мемориальных мест.
В Таганроге студенты механического и авиационного колледжей, а также предстаивтели организации «Волонтеры Победы» провели уборку территории вокруг скульптурной группы «Клятва юности» и мемориала комбайностроителям, павшим в годы войны.
Юрий Слюсарь напомнил: чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на сайт с электронной «Картой памяти» и перечнем мемориалов. Там необходимо заполнить регистрационную форму, выбрать свой муниципалитет и удобную дату.
