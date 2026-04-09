Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву накануне Пасхи

Благодатный огонь — это огонь, который, согласно православной традиции, ежегодно чудесным образом появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа — выход «Света истинного» из гроба. Согласно преданию, первые минуты после схождения огонь обладает уникальным свойством не обжигать кожу. Служба транслируется по всему миру, а сам огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляется во многие православные страны, включая Россию, Грецию, Сербию, Грузию и другие.