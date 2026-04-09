Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву накануне Пасхи

Делегация Фонда Андрея Первозванного 11 апреля доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву. В 2026 году доставка осуществляется при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», принадлежащим госкорпорации «Роскосмос». В аэропорту Внуково вечером 11 апреля огонь смогут принять представители различных епархий, однако широкой встречи не предполагается.
Делегация фонда принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут возжечь свои лампады в течение Светлой Седмицы. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного. Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных канала: НТВ, «Первый канал» и «Россия 1».
Благодатный огонь — это огонь, который, согласно православной традиции, ежегодно чудесным образом появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа — выход «Света истинного» из гроба. Согласно преданию, первые минуты после схождения огонь обладает уникальным свойством не обжигать кожу. Служба транслируется по всему миру, а сам огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляется во многие православные страны, включая Россию, Грецию, Сербию, Грузию и другие.
10 апреля, накануне Великой Субботы, делегация Фонда примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит Патриарх Иерусалимский Феофил III. В текущей геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Иерусалимского Патриархата.
По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Салехард, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города.
Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву с 2003 года. За это время принесение огня стало народной традицией: миллионы верующих смотрят трансляцию из Храма Воскресения Христова и в пасхальные дни приносят возженные от него лампады в свои дома.
Православную Пасху в 2026 году отмечают 12 апреля.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.