«Продуцирует большое количество вредных веществ». Белорусский эндокринолог сказала о связи висцерального жира с диабетом, гипертензией, онкологией

О связи висцерального жира с развитием диабета, гипертензии и онкологии в интервью изданию «Медицинский вестник» сказала профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.
По ее словам, ожирение, а особенно висцеральный жир вокруг внутренних органов в области талии, оказывает огромное влияние на здоровье человека.
«Висцеральная жировая ткань — мощный независимый эндокринный орган, который продуцирует большое количество метаболически независимых вредных веществ — адипоцитокинов. Сегодня их известно более 800», — подчеркнула эндокринолог.
По словам Аллы Шепелькевич, адипоцитокины провоцируют появление предиабета и диабета, а также оказывают влияние на стенки сосудов, что повышает риски развития артериальной гипертензии. Они также нарушают механизмы деления клеток, что может послужить толчком для развития злокачественных заболеваний.
Эндокринолог подчеркнула, что висцеральный жир является дополнительным самостоятельным органом, который глобально меняет метаболизм человека.
