Школьников оштрафовали за оскорбительное видео с учителем в Курагино

В Курагино оштрафовали десятиклассников, которые сняли оскорбительное видео с учителем. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В феврале 2026 года двое учеников 10-го класса Кочергинской школы во время урока истории тайком сняли педагога на камеру, а затем выложили ролик в открытый доступ. В видео учительница была выставлена в грубой и пренебрежительной форме.
За несколько часов запись разлетелась по местным чатам и пабликам. Авторитет педагога оказался подорван, коллеги и знакомые обсуждали увиденное, а сама женщина испытала унижение и стыд.
Учительница обратилась в прокуратуру. Во время проверки выяснилось: подростки были уверены, что в интернете можно всё. По постановлению прокурора обоих оштрафовали по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление в публичной форме с использованием интернета».
Кроме того, школьников поставили на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Теперь инспекторы будут контролировать их поведение и круг общения.
