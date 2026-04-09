Что такое гаванский синдром: симптомы, версии причин, расследования

В начале декабря 2017-го Associated Press впервые написало, что изучающие пациентов — жертв гаванского синдрома врачи обнаружили у них изменения в белом веществе головного мозга. О повреждении головного мозга впервые сообщило исследование группы исследователей из Пенсильванского университета во главе с Рэндаллом Свенсоном, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) в 2018 году. Но почти сразу же работа была раскритикована другими учеными за недостатки в методологии (отсутствие контрольных групп, неясности с процедурой проведения тестов). С призывом прояснить методы или отозвать публикацию выступила, в частности, редколлегия престижного журнала Cortex. Член редколлегии Cortex профессор Серджио Делла Сала назвал работу примером «плохой нейрофизиологии». Тем не менее в июле 2019-го в JAMA вышла новая публикация на основе данных МРТ 40 пациентов, в которой участвовали некоторые авторы первой статьи. Она выявила у дипломатов «значительные различия в объемах серого вещества» и другие аномалии по сравнению с контрольной группой из 48 человек. Однако в связи с тем, что у 12 пациентов-дипработников уже были сотрясения мозга в анамнезе, а также в связи с использованием спорных с точки зрения точности компьютерных методов визуализации статья была в целом настороженно принята научным сообществом.