Что такое гаванский синдром: симптомы, версии причин, расследования

Что такое гаванский синдром.
Гаванский синдром — это название для совокупности неврологических симптомов неясного происхождения, которые с середины 2010-х выявляются у американских дипломатов, членов их семей и других должностных лиц в ходе служебных командировок в ряде стран мира. Явление получило свое название после инцидента, произошедшего в ноябре 2016 года на Кубе, когда несколько десятков американских дипломатов массово обратились в клинику при посольстве США. Его официальное название — Anomalous Health Incidents (AHI).
Среди его известных проявлений — внезапные головные боли, потеря слуха и зрения, проблемы с равновесием, тошнота, ухудшение когнитивных способностей. Второй массовый случай диагностирования похожих симптомов был зафиксирован в Вене в 2021-м. Отдельные инциденты произошли в Китае (2018), Германии (2021), Сербии (2021), Индии (2021), неподтвержденные случаи — в Польше, Грузии, на Тайване, в России, в Узбекистане, Киргизии, Колумбии, в США и в других странах.
Некоторые ученые, военные и чиновники США связывают эти инциденты с деятельностью иностранных спецслужб и применением неустановленного оружия, другие объясняют это психогенными причинами и особенностями групповой психологии, поскольку медицинские обследования не выявили поражений мозга и центральной нервной системы. В общей сложности к 2023 году синдром мог затронуть 1,5 тыс. американских должностных лиц.
Как появился термин и почему он связан с Кубой.
Впервые о синдроме стало известно в августе 2017 года. Тогда представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что несколько сотрудников американского посольства на Кубе пострадали от так называемых акустических атак. В Госдепе утверждали, что после специального воздействия на американских дипслужащих у них ухудшалось самочувствие — кружилась голова, начались проблемы со слухом. Многие из них слышали резкие звуки неясного происхождения, напоминающие стрекотание. При этом инциденты фиксировались не в здании посольства, а в их домах, а также в двух локациях кубинской столицы — в гостиницах «Насьональ» и «Капри».
Первой жертвой синдрома стал неназванный агент ЦРУ под прикрытием в возрасте около 30 лет, обратившийся за медицинской помощью в декабре 2016-го. Согласно ProPublica, все четыре первых пострадавших работали под прикрытием в ЦРУ. К концу лета 2017-го их число выросло до девяти. В общей сложности в 2016—2018 годы 26 сотрудников американского посольства и 14 канадских дипломатов обратились за медицинской помощью. Вскоре после этого еще порядка 30 ранее посещавших остров туристов, по данным Associated Press, тоже пожаловались на похожие симптомы при посещении упомянутых мест.
Кубинская сторона была проинформирована об инцидентах в феврале 2017-го, когда с жалобами на похожие симптомы обратился еще один сотрудник ЦРУ под прикрытием. Для выявления необычной симптоматики в Госдепартаменте выработали специальный протокол — HABIT (англ. Havana Acquired Brain Injury Tool), и с того времени дипработников стали отправлять на обследования в Майами. В мае из Вашингтона было выслано двое кубинских дипломатов. В том же месяце ФБР начало расследовать эти инциденты.
Однако в Гаване отрицали подобные действия и утверждали, что американским дипломатам стало плохо от «стрекота сверчков». При этом в Гаване обращали внимание на политизацию заявлений США и указывали на фигуру конгрессмена Марка Рубио как возможного бенефициара скандала. В сентябре сенатор предложил объявить всех кубинских дипломатов персонами нон грата и закрыть посольство в Гаване, а позже раскритиковал Госдеп за недостаточные и слишком нерешительные действия в отношении Кубы.
Начиная с сентября 2017-го в правительственных коммуникациях США эти эпизоды стали квалифицироваться как целенаправленные «акустические атаки». В ответ на эти гипотетические действия в октябре власти США выслали из страны 15 кубинских дипломатов. Тогда же Associated Press сообщило, что смогло получить аудиозапись предполагаемой атаки. А через месяц CBS News написал об эвакуации американского дипломата с супругой из Ташкента двумя месяцами ранее. О другом случае — на этот раз в Гуанчжоу — написала The New York Times в июне 2018-го. Дипломата с похожими симптомами пришлось эвакуировать в США в апреле 2018-го. В общей сложности к середине июня 2018-го из Китая вывезли 11 американцев: восемь — из консульства в Гуанчжоу, одного — из Шанхая и еще двоих — из посольства в Пекине. Следующий эпизод массового выявления симптомов гаванского синдрома произошел летом 2021-го в Вене.
Примерно в середине 2020 года по требованию Совета по национальной безопасности обо всех таких случаях стали докладывать специальному подразделению при офисе директора национальной разведки. В октябре 2021 года Джо Байден подписал принятый конгрессом США закон о выплате компенсаций сотрудникам Госдепа и ЦРУ, ставшим жертвами этого явления. По состоянию на 2024 год 334 гражданина США были направлены на лечение в систему военной медицины Минобороны.
Симптомы гаванского синдрома.
Среди острых симптомов и признаков гаванского синдрома в порядке убывания выделяют следующие:
внезапное появление громкого звука (скрип, стрекотание, щелчки);
затуманенное зрение, чувствительность к свету;
ощущение сильного давления или вибрации в голове;
боль в ухе или голове;
забывчивость, плохая концентрация внимания;
звон в ушах;
ухудшение слуха;
головокружение, нарушение координации при ходьбе.
А среди хронических симптомов гаванского синдрома по степени частотности выделяют следующие:
бессонница (85%);
головокружение (78%);
звукочувствительность (67%);
раздражительность (67%);
светочувствительность (62%);
шум в ушах (57%);
нервозность (57%);
нарушения памяти (55%);
напряжение в глазах (52%);
утомляемость (48%);
головные боли (48%);
проблемы с концентрацией внимания (44%);
нарушения слуха (43%);
тошнота (33%).
Интересно, что большинство американских дипломатов жаловались на быстрое развитие симптоматики, которой часто предшествовали резкие звуки, в то время как сотрудники канадской дипмиссии жаловались на постепенное развитие симптомов.
Как расследовали гаванский синдром в США, Канаде и на Кубе.
В США к изучению гаванского синдрома привлекались специалисты из Национальной академии наук, инженерии и медицины США, Центров по контролю заболеваний (ЦКЗ) и Национальных институтов здравоохранения США, а также спецслужбы (в первую очередь ЦРУ и управление директора национальной разведки), Пентагон и ФБР. Пациенты с симптомами гаванского синдрома сначала направлялись в отоларингологическое отделение клиники Университета Майами, а затем на исследование головного мозга в Филадельфию. В Канаде расследованием занималась Королевская канадская конная полиция, а также исследовательские группы из медицинских центров Галифакса по запросу МИДа страны.
В январе 2018 года в ФБР признали, что не нашли следов «акустических атак» на американских дипслужащих. В ЦКЗ в 2018-м констатировали, что одних только историй болезни пациентов с гаванским синдромом недостаточно для установления причин явления, однако из-за противоречий в показаниях и временного лага между появлением симптомов и прохождением исследований диагностика оказалась затруднена.
Госдепартамент США поручил расследовать задокументированные случаи синдрома консультативной группе JASON, которая подготовила доклад, в котором исключила возможность применения звукового или микроволнового оружия. Доклад был представлен в ноябре 2018-го, но был рассекречен только осенью 2021-го. Исследователи JASON не смогли подтвердить ни существование нового медицинского синдрома, ни какой-либо одной вызывающей его причины (в качестве источника странного звука они указали сверчков), а также констатировали, что «совокупность симптомов» может быть «результатом сочетания структурных причин», в том числе других известных заболеваний, функциональных расстройств, а также психогенной реакции на стрессовые события.
В начале декабря 2017-го Associated Press впервые написало, что изучающие пациентов — жертв гаванского синдрома врачи обнаружили у них изменения в белом веществе головного мозга. О повреждении головного мозга впервые сообщило исследование группы исследователей из Пенсильванского университета во главе с Рэндаллом Свенсоном, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) в 2018 году. Но почти сразу же работа была раскритикована другими учеными за недостатки в методологии (отсутствие контрольных групп, неясности с процедурой проведения тестов). С призывом прояснить методы или отозвать публикацию выступила, в частности, редколлегия престижного журнала Cortex. Член редколлегии Cortex профессор Серджио Делла Сала назвал работу примером «плохой нейрофизиологии». Тем не менее в июле 2019-го в JAMA вышла новая публикация на основе данных МРТ 40 пациентов, в которой участвовали некоторые авторы первой статьи. Она выявила у дипломатов «значительные различия в объемах серого вещества» и другие аномалии по сравнению с контрольной группой из 48 человек. Однако в связи с тем, что у 12 пациентов-дипработников уже были сотрясения мозга в анамнезе, а также в связи с использованием спорных с точки зрения точности компьютерных методов визуализации статья была в целом настороженно принята научным сообществом.
В декабре 2018 года в журнале Laryngoscope Investigative Otolaryngology появилось исследование 25 пациентов, предпринятое отоларингологами Университета Майами, которые выявили у всех повреждения внутреннего уха. В то же время исследование не было принято в более престижном New England Journal of Medicine, а в публикации впоследствии выявили потенциальный конфликт интересов.
В январе 2019-го биологи Александер Стаббс и Фернандо Монтеалегре-Сапата установили источник звука — им оказались брачные стрекотания Anurogryllus celerinictus.
В 2019—2021 годы два исследования опубликовали коллективы канадских ученых, которые, изучив канадских дипломатов — жертв гаванского синдрома, пришли к другим выводам. По их мнению, причиной явления стали нейротоксины, в частности ингибиторы холинэстеразы, содержащиеся в пестицидах, которые тогда активно распыляли на Кубе для борьбы с комарами — переносчиками вируса Зика. В одном исследовании, основанном на масс-спектрометрии и анализе крови, авторы задокументировали снижение активности холинэстеразы в сыворотке крови, а также присутствие органофосфатов и метаболитов пиретроидов и пришли к выводу, что синдром стал результатом приобретенной нейротоксичности.
В декабре 2020 года ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины США назвали главной причиной гаванского синдрома направленное радиочастотное излучение. При этом ученые допустили, что другие факторы, такие как хронические заболевания, могли быть причиной некоторых случаев появления гаванского синдрома. Не исключили они и психогенные факторы, особенно у пациентов с хронической симптоматикой.
В 2021 году американские СМИ сообщили о результатах исследования, выполненного отделом поведенческого анализа ФБР, согласно которому синдром был «массовым психогенным заболеванием», а не результатом деятельности третьих стран. А в январе 2022 года в ЦРУ пришли к выводу, что большинство из 1 тыс. изученных спецслужбой эпизодов вряд ли были вызваны действиями России или другой страны и могут быть объяснены факторами окружающей среды, недиагностированными заболеваниями или стрессом. Наконец, в 2024-м исследовательская группа Национальных институтов здравоохранения США во главе с Карло Пьерпаоли после изучения данных 81 пациента констатировала, что не смогла обнаружить существенных признаков повреждения головного мозга, выявляемого с помощью МРТ. К аналогичным выводам пришло исследование другой группы во главе с Лейтоном Чаном, которая изучила 86 пациентов и не нашла существенных отличий между испытуемыми с гаванским синдромом и контрольной группой.
В марте 2023-го семь спецслужб завершили расследование и констатировали, что не могут связать синдром с действиями иностранных спецслужб. В частности, по их данным, синдром возникал даже в тех зонах, где разведка США «фактически имела полную возможность отслеживать окружающую среду на предмет признаков злонамеренного вмешательства». В январе 2025-го пять из семи спецслужб США подтвердили выводы 2023-го и сочли «крайне маловероятным», что ответственность за случившееся с американскими дипломатами за границей несут противники Вашингтона. Еще два агентства заявили, что виновными могут быть иностранные спецслужбы. Доклад был раскритикован председателем спецкомитета по разведке палаты представителей Майком Тернером и главой комиссии по ЦРУ Ником Кроуфордом. Они заявили, что как минимум за 300 эпизодов гаванского синдрома могут быть ответственны иностранные противники США, и обвинили администрацию Байдена в «сокрытии данных».
Расследование на Кубе.
В марте 2017-го кубинские власти сформировали из ученых комиссию по расследованию, которые пригласили в страну команду ФБР (специалисты бюро минимум шесть раз прилетали на остров, а с июня по август 2017-го на острове состоялось три встречи специалистов двух стран). В процессе работы кубинские врачи и ученые исключили возможность применения ультразвукового оружия. При этом кубинская сторона заявляла о трудностях в сотрудничестве с американцами и ограниченном взаимодействии с Вашингтоном. В начале декабря того же года комиссия завершила работу и пришла к выводу, что атак не было, и списала эти эпизоды на «массовое психогенное расстройство». В частности, профессор психологии Гаванского университета Дионисио Сальдивар Перес предположил, что «закрытое сообщество англоговорящих дипломатов без особых связей среди местного населения» могло стать питательной средой для психогенных расстройств. К такому же выводу несколько ранее пришло подразделение уголовных расследований МВД Кубы, констатировавшее невозможность подтвердить эти эпизоды физическими уликами и отсутствием признаков нарушения слуха у обследованных докторами потенциальных свидетелей.
Кубинский физик Карлос Барсело Перес, участвовавший в расследовательской комиссии, сравнил звуки, записанные возле домов пострадавших дипломатов, c аудиозаписями, полученными от американцев, и пришел к выводу, что они похожи на те, которые издают ямайские банановые сверчки Gryllus assimilis. Позже к аналогичным выводам пришла комиссия Кубинской академии наук, которая обнародовала результаты в сентябре 2021-го. Кубинские ученые констатировали, что «ни одна из известных науке форм энергии не способна с лазерной точностью вызвать селективное повреждение мозга», что это противоречит законам физики и что психологические факторы — единственные, которые нельзя исключить из перечня возможных причин. При этом кубинские специалисты не отрицали самого факта появления таких симптомов у американцев.
Основные версии причин синдрома.
Среди всех озвученных в научной литературе возможных причин выделяют следующие:
направленная импульсная радиочастотная энергия;
функциональные расстройства;
психогенные факторы;
воздействие химикатов и нейротоксинов;
акустическое оружие;
инфекционные заболевания;
вестибулярная мигрень;
многофакторный характер.
Первой рабочей гипотезой стало направленное звуковое воздействие (ультразвуком или инфразвуком). Однако уже в начале 2018-го версия была в основном отброшена, а говорящие в ее пользу исследования были раскритикованы за плохую методологию и другие недостатки. Другой версией стали пестициды, распылявшиеся на Кубе в 2016-м для борьбы с вирусом Зика, однако после появления свидетельств о гаванском синдроме с других континентов версия тоже была отброшена. Еще две версии — об инфекционной природе синдрома и о вестибулярной мигрени — считаются маргинальными.
Версия направленного энергетического воздействия.
Следующей версией стало направленное микроволновое излучение. Впервые она была высказана в 2018-м директором Центра по изучению мозговых травм Пенсильванского университета Дугласом Смитом и быстро завоевала популярность среди нескептически настроенных ученых. Установлено, что такое излучение может действительно ненадолго провоцировать безболезненный шум во внутреннем ухе, известный как эффект Фрея. К похожей версии пришла исследовательница из Калифорнийского университета в Сан-Диего Беатрис Голомб, опубликовавшая свои выводы в 2018 году в журнале Neural Computation.
В то же время некоторые ученые опровергли возможность создания портативного оружия направленного действия. В частности, Кеннет Фостер, описавший в 1974-м действие этого явления, назвал версию «безумной». Тем не менее гипотеза была впоследствии подкреплена в 2020-м выводами Национальной академии наук, инженерии и медицины США, в которой ученые допустили версию о направленном радиочастотном излучении как минимум у некоторых пациентов.
Эта трактовка получила дополнительный импульс после того, как, по данным CNN, в последние дни полномочий Джо Байдена одно из подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ) «за миллионы долларов» приобрело иностранное устройство, излучающее импульсные радиоволны, способные потенциально вызывать гаванский синдром, которое затем тестировало Минобороны США. В конструкции были при этом якобы обнаружены компоненты российского происхождения, но кто его создал, официально не установлено.
По данным Washington Post, норвежский ученый в 2024 году в условиях строгой государственной секретности собрал устройство, способное излучать мощные микроволновые импульсы, и протестировал его на себе. После эксперимента у исследователя появились неврологические симптомы, похожие на проявления гаванского синдрома. Об этих результатах власти Норвегии доложили ЦРУ. В том же году страну как минимум дважды посещали представители Пентагона и Белого дома для изучения этого устройства.
А в январе 2026-го президент США Дональд Трамп заявил, что в распоряжении США имеется специальное оружие «дезориентатор» (англ. discombobulator), способное выводить из строя технику противника и вызывать похожие симптомы. По его словам, оно использовалось американскими военными в ходе операции по похищению и аресту главы Венесуэлы Николаса Мадуро. New York Post со ссылкой на венесуэльского военного также написала, что в ходе операции по захвату Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, которое вызвало «сильную звуковую волну».
В качестве операторов такого гипотетического оружия члены администраций Дональда Трампа и Джо Байдена называли доктринальных соперников США, в частности Китай или Россию. Так, в июле 2021-го глава ЦРУ Уильям Бернс допустил связь синдрома с Россией и уточнил, что речь идет о «паре сотен» случаев проявления гаванского синдрома с 2016 года. В российском МИДе эти обвинения опровергли. В начале 2022-го в ЦРУ отвергли версию причастности российских спецслужб как сомнительную.
Версия массовой психогенной реакции.
Социолог медицины Роберт Бартоломью и его соавтор нейрофизиолог Роберт Балох в книге о синдроме, вышедшей в 2020 году, называют гаванский синдром «массовой психогенной болезнью» (англ. mass psychogenic illness) и сравнивает ее с похожими эпизодами моральной паники начиная с XVIII века. В качестве объяснения появления симптомов у американских должностных лиц они предполагают, что штат посольства США на Кубе представлял собой небольшую сплоченную группу, которая работала в атмосфере стресса и постоянной слежки, и поэтому его сотрудники оказались восприимчивыми к распространению слухов и психогенным патологиям. Похожая версия была озвучена ФБР, а также директором Кубинского центра нейрофизиологии Митчеллом Вальдесом-Соса. В частности, согласно ProPublica, все четыре первых жертвы работали агентами ЦРУ под прикрытием и, вероятно, подвергались постоянному избыточному стрессу.
Исследователь Ширазского университета медицинских наук (Иран) Али Акбар Асади-Пуя проанализировал корпус научных публикаций по гаванскому синдрому за 2016−2021 годы и пришел к выводу, что наличие симптомов, вызванных внешними факторами, задокументировано только у 143 человек. К похожим выводам пришли специалисты ЦРУ. А соавтор Бартоломью Роберт Балох, работавший с пациентами-дипломатами в своей клинике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, прямо констатировал, что большинство его пациентов имели именно психосоматические симптомы. При этом он добавляет, что их физические страдания «вполне реальны», даже если они вызваны психологическими факторами.