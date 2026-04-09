В Калининградскую область прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград. В день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга спикер СФ возложит цветы к памятнику 1 200 гвардейцам воинам 11-й Гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. Валентина Матвиенко проведёт встречу с губернатором области Алексеем Беспрозванных», — следует из сообщения.