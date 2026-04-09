Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградскую область прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Сенатор находится в регионе с рабочим визитом.

Источник: Клопс.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на пресс-службу верхней палаты парламента, пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград. В день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга спикер СФ возложит цветы к памятнику 1 200 гвардейцам воинам 11-й Гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. Валентина Матвиенко проведёт встречу с губернатором области Алексеем Беспрозванных», — следует из сообщения.

В программе спикера Совфеда — посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов, а также обсуждение модернизации общественного транспорта в регионе. Матвиенко также планирует открыть новый пешеходный маршрут в центре Калининграда.

«Завершится рабочая поездка торжественным мероприятием, посвящённым Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга», — добавили в пресс-службе.

В конце марта в Калининграде проводил совещание полпред президента в СЗФО Игорь Руденя. На встречу приехали губернаторы нескольких регионов Северо-Запада, а также представители Минтранса, Минпромторга, МИДа, руководители таможенной службы, МВД, Росгвардии, Росавиации, Росморпорта, Росграниц и РЖД.

