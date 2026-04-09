В калининградском филиале Третьяковки открылась выставка «Великие учителя»

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 апреля, в филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде торжественно открылась выставка «Великие учителя». Экспозиция, в которую вошло более 60 произведений живописи, скульптуры и графики, посвящена выдающимся русским мастерам XX века, чьи ученики сыграли значительную роль в становлении художественной жизни нашего региона. Большинство работ впервые представлены в Калининграде.

Авторы произведений, уже доступных для осмотра, — Федор Богородский, Константин Коровин, Гелий Коржев, Василий Мешков, Дмитрий Мочальский, Юрий Пименов, Александр Самохвалов, Алексей Щусев и др. После Великой Отечественной войны их ученики приехали в Калининградскую область и одними из первых запечатлели облик нового региона.

Проект приурочен к 170-летию основания Третьяковской галереи и 80-летию образования Калининградской области. Выставка продлится до 27 сентября.