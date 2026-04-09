Университет Решетнева планирует запуск третьего малого спутника в 2027 году

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева в Красноярске планируют запуск третьего малого спутника на орбиту в 2027 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель заведующего лаборатории «Малые космические аппараты» вуза Дмитрий Зуев.
Первый спутник ReshUCube-1 университета отправился на орбиту летом 2022 года, второй — летом 2023 года.
«Будущая миссия ReshuCube-3 полетит в следующем году», — сказал Зуев.
Он уточнил, что вместе с уже имеющимися спутниками вуза на орбите планируется построить интегрированную низкоскоростную IP-сеть. «Чтобы несколько субъектов на орбите находились в чем-то похожем на наземный интернет», — пояснил он.
Зуев добавил, что разработанная в университете система ориентации для спутника будет тесно взаимодействовать с двигателем. Это связано с тем, что проведение маневров требует точной стабилизации аппарата и его наведения. «Мы испытываем нашу систему, чтобы ее можно было размещать на дальнейших наших и партнерских космических миссиях размерности 6−8 юнитов. Сам двигатель тоже будет пригоден для использования на малых аппаратах, чтобы иметь возможность поддерживать орбиту», — уточнил ученый.
Кубсат (CubeSat) — стандартизированный формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса. Они созданы благодаря развитию микроминиатюризации и использованию общепромышленной микроэлектроники. Российские вузы активно участвуют в разработке и запуске кубсатов в рамках различных программ и проектов. Один из ключевых проектов — «Универсат», который реализуется Роскосмосом совместно с техническими вузами страны с 2016 года. Цель программы — развитие научно-технического потенциала молодежи и поддержка ракетно-космической отрасли.