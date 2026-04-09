В Черняховске прокуратура начала проверку после падения 12-летнего мальчика с 4 этажа заброшенного здания

Прокуратура Черняховска организовала проверку по факту травмирования 12-летнего ребёнка на территории заброшенного здания бывшей казармы. По предварительным данным, 5 апреля 2026 года мальчик находился на территории заброшенного здания на улице Тухачевского и упал с высоты четвёртого этажа. В результате падения он получил множественные травмы.
Объект недвижимости находится в собственности коммерческой организации. При этом, как установлено, собственник не принял должных мер по ограничению доступа посторонних лиц на территорию опасного здания.
Прокуратура города проводит проверку исполнения федерального законодательства об обеспечении безопасности объектов недвижимости. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура рассматривает вопрос о защите прав пострадавшего ребёнка в судебном порядке, в том числе о возможном взыскании компенсации вреда здоровью с собственника здания.