Хоккеисты нижегородского «Радия» заняли второе место на Всероссийском турнире «Золотая шайба»

Нижегородская хоккейная команда «Радий» стала второй по итогам Всероссийского турнира «Золотая шайба». Об этом сообщает региональное министерство спорта в своем MAX-канале.
Финальный этап соревнований среди юношей 2013−2014 года рождения проходил в Республике Башкортостан со 2 по 9 апреля.
«Хоккеисты “Радия” из Нижегородской области под руководством тренера Вадима Шепелева показали высокий уровень подготовки и уверенную игру на протяжении всего турнира. Команда заняла второе место, уступив в финале сопернику “Авиатор 13” из Республики Татарстан», − говорится в сообщении.
Напомним, что нижегородская «Юность» стала бронзовым призером Всероссийских соревнований «Золотая шайба».