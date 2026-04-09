Хоккеисты нижегородского «Радия» заняли второе место на Всероссийском турнире «Золотая шайба»

Между собой соревновались юноши 2013−2014 года рождения.

Нижегородская хоккейная команда «Радий» стала второй по итогам Всероссийского турнира «Золотая шайба». Об этом сообщает региональное министерство спорта в своем MAX-канале.

Финальный этап соревнований среди юношей 2013−2014 года рождения проходил в Республике Башкортостан со 2 по 9 апреля.

«Хоккеисты “Радия” из Нижегородской области под руководством тренера Вадима Шепелева показали высокий уровень подготовки и уверенную игру на протяжении всего турнира. Команда заняла второе место, уступив в финале сопернику “Авиатор 13” из Республики Татарстан», − говорится в сообщении.

Напомним, что нижегородская «Юность» стала бронзовым призером Всероссийских соревнований «Золотая шайба».