Ранее заместитель главы комитета Алексей Журавлев сообщил о планах ВСУ атаковать беспилотниками российскую столицу, чтобы помешать проведению парада Победы.
Андрей Колесник считает, что заявления Киева об атаках Москвы 9 мая или информация о том, что они планируются, уже являются основанием для рассмотрения возможности нанесения превентивного удара «Орешником».
«Если что, Зеленский пусть ждет такой салют в свою сторону, что в этом салюте он может сгореть, и некому будет никакой рой посылать», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что парад Победы не планируется отменять. В столице уже готовятся к мероприятиям, посвященным 9 Мая.