Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД пригрозили ВСУ «Орешником» за попытку сорвать парад Победы

Если глава киевского режима Владимир Зеленский заявит о планах сорвать парад Победы в Москве, это может стать поводом для применения российской баллистической ракеты «Орешник». Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее заместитель главы комитета Алексей Журавлев сообщил о планах ВСУ атаковать беспилотниками российскую столицу, чтобы помешать проведению парада Победы.

Андрей Колесник считает, что заявления Киева об атаках Москвы 9 мая или информация о том, что они планируются, уже являются основанием для рассмотрения возможности нанесения превентивного удара «Орешником».

«Если что, Зеленский пусть ждет такой салют в свою сторону, что в этом салюте он может сгореть, и некому будет никакой рой посылать», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что парад Победы не планируется отменять. В столице уже готовятся к мероприятиям, посвященным 9 Мая.